«На животных не экономим»: Олег Зубков рассказал о главных приоритетах в «Тайгане»

Крымский бизнес в этом сезоне, безусловно, проверяется на прочность. Но где наша не пропадала? Олег Зубков, директор знаменитого сафари-парка «Тайган», рассказал КП-Крым, как предприниматели подстраиваются под новые реалии, и признался, на чем экономить приходится, а на чем - никогда.
«ЖИВОТНЫЕ - ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ»
Зубков не скрывает, непростая ситуация отражается на всех, включая его зоопарки.
- На животных мы точно не можем экономить - им отдаем все, так как это наш главный приоритет. А вот на себе иногда можно, - говорит директор.
По его словам, в первую очередь, пришлось отказаться от частых перелетов. Если раньше Зубков активно пользовался вертолетом, чтобы оперативно добираться между объектами - например, между «Тайганом» и вторым зоопарком в Ялте, то теперь обходится без этого. Это не только экономия топлива, но и возможность перераспределить средства на действительно важные нужды.
«РЕМНИ ЗАТЯГИВАТЬ ПОКА НЕ ПРИХОДИТСЯ»
Еще одна вынужденная, но осознанная мера - временный отказ от проведения масштабных мероприятий и шоу-программ, которые традиционно привлекают в парк тысячи туристов.
- Временно перестали проводить мероприятия, потому что эти деньги можно потратить на что-то более важное, - поясняет Олег Зубков.
При этом он подчеркивает, что пока необходимости в жесткой экономии нет. Все базовые потребности парка закрываются. Животные сыты, ухожены и здоровы, а сотрудники получают зарплату в прежнем объеме.
- Все базовые потребности закрываем, пока сильной необходимости затягивать ремни нет, - резюмирует директор «Тайгана».
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