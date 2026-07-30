«На животных не экономим»: Олег Зубков рассказал о главных приоритетах в «Тайгане»

Крымский бизнес переживает не лучшие времена. Фото: park-taigan.ru

Крымский бизнес в этом сезоне, безусловно, проверяется на прочность. Но где наша не пропадала? Олег Зубков, директор знаменитого сафари-парка «Тайган», рассказал КП-Крым, как предприниматели подстраиваются под новые реалии, и признался, на чем экономить приходится, а на чем - никогда.

«ЖИВОТНЫЕ - ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ»

Зубков не скрывает, непростая ситуация отражается на всех, включая его зоопарки.

- На животных мы точно не можем экономить - им отдаем все, так как это наш главный приоритет. А вот на себе иногда можно, - говорит директор.

По его словам, в первую очередь, пришлось отказаться от частых перелетов. Если раньше Зубков активно пользовался вертолетом, чтобы оперативно добираться между объектами - например, между «Тайганом» и вторым зоопарком в Ялте, то теперь обходится без этого. Это не только экономия топлива, но и возможность перераспределить средства на действительно важные нужды.

«РЕМНИ ЗАТЯГИВАТЬ ПОКА НЕ ПРИХОДИТСЯ»

Еще одна вынужденная, но осознанная мера - временный отказ от проведения масштабных мероприятий и шоу-программ, которые традиционно привлекают в парк тысячи туристов.

- Временно перестали проводить мероприятия, потому что эти деньги можно потратить на что-то более важное, - поясняет Олег Зубков.

При этом он подчеркивает, что пока необходимости в жесткой экономии нет. Все базовые потребности парка закрываются. Животные сыты, ухожены и здоровы, а сотрудники получают зарплату в прежнем объеме.

- Все базовые потребности закрываем, пока сильной необходимости затягивать ремни нет, - резюмирует директор «Тайгана».

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