Ликвидированы 320 беспилотников: ПВО сбили дроны в Крыму и еще 18 российских регионах

ПВО отразили масштабную атаку в ночь на 4 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За 12 часов российские средства ПВО сбили 320 беспилотников ВСУ в разных регионах страны, включая Крым, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В период с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Крымом, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Белгородской, Брянской, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областями.

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