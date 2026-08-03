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Минувшей ночью Крым снова подвергся удару вражеских беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о пострадавших и погибших.
Собрали последние новости о последствиях атаки ВСУ на Крым, произошедшей 3 августа 2026 года.
По данным Министерства обороны России, в период с 20:00 2 августа до 7:00 3 августа дежурные средства ПВО нейтрализовали 131 беспилотный летательный аппарат противника, в том числе над территорией Крыма и над акваторией Черного моря.
В результате атаки ВСУ погибли и пострадали мирные жители.
- Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения, - сообщил в своих официальных соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов выразил свои соболезнования семьям и близким погибших в результате налета украинских БПЛА и пожелал всем пострадавшим пострадавшим скорейшего выздоровления.
-Органами власти будет оказана необходимая помощь, без поддержки никого не оставим, - заверил глава республики.
К ситуации также подключилась региональная прокуратура. Ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших. Для оперативного устранения последствий инцидента по поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова налажено взаимодействие со всеми ведомствами.
Для обращений в прокуратуре республики работает горячая линия: +7 978 986 50 76.
Расследованием преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями против мирного населения Республики Крым, займется Следственный комитет России.
«Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — сообщает пресс-служба ведомства.
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