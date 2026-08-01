Севастополь Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 31 июля на 1 августа 2026 года украинские формирования совершили атаку беспилотниками на Севастополь. Силами ПВО, Черноморского флота и мобильных огневых групп сбито 20 БПЛА. К сожалению, не обошлось без жертв среди мирного населения: погибла 60-летняя женщина, ранены два человека. Повреждены частные дома и автомобили.

Что произошло в Севастополе в ночь на 1 августа

В ночь с 31 июля на 1 августа 2026 года Севастополь подвергся атаке беспилотников ВСУ. По данным губернатора Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 20 БПЛА.

Дроны сбивали в разных районах города. Первые сообщения о работе ПВО поступили еще вечером 31 июля - тогда было уничтожено 7 беспилотников в районах Фиолента и Северной стороны . К утру общее количество сбитых воздушных целей достигло 20.

Власти призывали жителей соблюдать меры безопасности, не пренебрегать сигналами тревоги и укрываться в безопасных местах во время работы систем ПВО .

Что происходит после атаки ВСУ на Севастополь 1 августа 2026

Атака привела к трагедии: погибла 60-летняя женщина. Губернатор Михаил Развожаев принес соболезнования родным и близким погибшей.

Ранен 79-летний мужчина, которого госпитализировали с множественными осколочными ранениями. 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации отказалась

Ущерб от атаки БПЛА на Севастополь 1 августа 2026 года

Сбитые беспилотники были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. По предварительным данным, в результате атаки два частных дома полностью сгорели, три повреждены. Не подлежит восстановлению один автомобиль - машина полностью сгорела. 15 авто получили повреждения различной степени.

Как действовать при обнаружении обломков БПЛА

При обнаружении обломков беспилотников или других подозрительных предметов необходимо позвонить по номеру 112 - спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Не подходить к обломкам и не трогать их. Не фотографировать и не выкладывать в соцсети.

Также в канале Правительства Севастополя будут опубликованы номера телефонов для вызова комиссии по фиксации повреждений имущества . Обратиться можно и в личные сообщения правительства во ВКонтакте .

Ситуация на утро 1 августа в Севастополе и Крымском полуострове

К утру 1 августа воздушная тревога в Севастополе была отменена. Движение по Крымскому мосту, перекрывавшееся на время атаки, восстановлено. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.

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