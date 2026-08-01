Минобороны РФ: над Крымом и 15 регионами сбиты 274 вражеских БПЛА

БПЛА сбили над над акваториями Азовского и Черного морей Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны РФ раскрыло данные о массированной атаке беспилотников в течение минувшей ночи с 31 июля на 1 августа.

По официальной сводке, с 20.00 мск 31 июля до 7.00 мск 1 августа дежурные расчеты перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атаку отбили над обширной территорией: от Белгородской и Брянской областей до Поволжья.

Если говорить детально, то дроны уничтожены в небе Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.

ПВО также работало над Республикой Крым, а также в небе над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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