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В ночь на 31 июля ВСУ вновь атаковали Севастополь, нанеся удары по гражданским целям. Губернатор города Михаил Развожаев заявил об уничтожении 10 вражеских беспилотников и сообщил о жертвах.
Собрали последствия удара ВСУ по Севастополю 31 июля 2026 года.
Глава города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО Черноморского флота и мобильные огневые группы этой ночью уничтожили 10 БПЛА противника.
В результате атаки ВСУ погиб один мирный житель.
- В момент атаки он находился на улице. Приношу соболезнования родным и близким погибшего, - написал в своих соцсетях Развожаев.
Беспилотник, сбитый над Фиолентом, рухнул вблизи жилых домов. Устройство было начинено металлическими шариками и взрывчатым веществом. Из-за его падения в одиннадцати частных домах выбиты окна, повреждены стены и заборы. Также пострадал один автомобиль.
Губернатор в очередной раз напомнил жителям Севастополя о важности не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать пребывания на улице в это время.
- Как только звучит сигнал тревоги — как можно быстрее пройдите в укрытие, ближайшее здание или другое безопасное место. Главное — не находиться на открытом пространстве, - подчеркнул глава Севастополя.
Об опасных находках он призвал сразу сообщать по номеру 112.
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