Минувшей ночью было нейтрализовано 10 беспилотников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 31 июля ВСУ вновь атаковали Севастополь, нанеся удары по гражданским целям. Губернатор города Михаил Развожаев заявил об уничтожении 10 вражеских беспилотников и сообщил о жертвах.

Собрали последствия удара ВСУ по Севастополю 31 июля 2026 года.

Атака ВСУ Севастополь 31 июля 2026 года

Глава города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО Черноморского флота и мобильные огневые группы этой ночью уничтожили 10 БПЛА противника.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Севастополь 31 июля 2026 года

В результате атаки ВСУ погиб один мирный житель.

- В момент атаки он находился на улице. Приношу соболезнования родным и близким погибшего, - написал в своих соцсетях Развожаев.

Последствия атаки ВСУ на Севастополь 31 июля 2026 года

Беспилотник, сбитый над Фиолентом, рухнул вблизи жилых домов. Устройство было начинено металлическими шариками и взрывчатым веществом. Из-за его падения в одиннадцати частных домах выбиты окна, повреждены стены и заборы. Также пострадал один автомобиль.

Фото: соцсети Михаила Развожаева

Реакция властей на атаку ВСУ на Севастополь 31 июля 2026 года

Губернатор в очередной раз напомнил жителям Севастополя о важности не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать пребывания на улице в это время.

- Как только звучит сигнал тревоги — как можно быстрее пройдите в укрытие, ближайшее здание или другое безопасное место. Главное — не находиться на открытом пространстве, - подчеркнул глава Севастополя.

Об опасных находках он призвал сразу сообщать по номеру 112.

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