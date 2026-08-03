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Что происходит3 августа 2026 5:10

131 БПЛА за ночь: ПВО отразили атаку над Крымом, Черным морем и другими регионами страны

Над Крымом, Черным морем и еще десятью регионами России за ночь сбили 131 БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
БПЛА уничтожены в период с 20:00 2 августа до 7:00 3 августа

БПЛА уничтожены в период с 20:00 2 августа до 7:00 3 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России отразили очередную атаку ВСУ. Министерство обороны сообщило о ликвидации 131 БПЛА противника.

По информации военного ведомства, в период с 20:00 2 августа до 7:00 3 августа украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым, акваторией Черного моря, а также над Липецкой, Орловской, Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Тульской областями.

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