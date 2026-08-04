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Что происходит4 августа 2026 7:13

Готовили покушение на главу нового региона России: в Севастополе задержали украинских агентов

Двое россиян задержаны за подготовку терактов в Крыму по заданию украинских спецслужб
Анастасия БУРМИСТРОВА
Задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания

Задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ФСБ задержала двух граждан России 1992 и 1999 годов рождения. По данным пресс-службы ведомства, они выполняли диверсионно-террористические задания украинских спецслужб на территории Крыма.

Обвиняемые собирали информацию о подразделениях ВС РФ, обучались обращению с самодельным взрывным устройством и планировали теракты на объектах критической инфраструктуры региона и против руководителя одного из новых регионов во время его пребывания на полуострове. Также они намеревались вступить в украинскую террористическую организацию, запрещенную в РФ.

При обысках у них найдены FPV-дроны с боевыми зарядами и СВУ. Следственный отдел возбудил уголовные дела против фигурантов по статьям о подготовке к теракту, обучении для террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и госизмене. Задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

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