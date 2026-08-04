В Симферополе 4 августа работает 30 АЗС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главная новость для автомобилистов - в Севастополе и Крыму больше не действует система QR-кодов. С 4 августа на АЗС возобновляется свободная продажа всех видов топлива: АИ-92, АИ-95, дизельного топлива и премиальных марок.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 4 августа 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 4 августа 2026

Так, несмотря на резкое снижение цен на топливо, все еще сохраняется ограничение - не более 20 литров на одну машину. Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это сделано, чтобы не допустить создания искусственного дефицита, пока рынок полностью не насытится.

- С 4 августа стоимость бензина АИ-92 на АЗС сетей «ТЭС» и «АТАН» снижена и зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр. Это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки, предоставленным операторам топливного рынка полуострова, - сообщил губернатор города.

По его словам, следующий шаг - до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове.

- Учитывая общие логистические цепочки, мы ведем системную работу с руководством Республики Крым по стабилизации цен на топливном рынке, - добавил Развожаев.

Ситуация с бензином в Крыму 4 августа 2026

Нововведения коснулись и весь Крым. Со вторника на АЗС «Атан» и «ТЭС» стоимость бензина марки АИ-92 составляет 100 рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что еженедельно докладывает президенту о ситуации в республике.

Минтопэнерго Крыма в официальном канале на платформе МАКС опубликовало карту АЗС, на которых можно заправить автомобиль.

Напомним, что в начале июля цены на бензин в Крыму достигали 185–200 рублей за литр. Дефицит и рост цен были вызваны ударами по логистической инфраструктуре, которые усложнили поставки на полуостров.

Также с 4 августа ужесточены требования к провозу топлива через Крымский мост. Перевозить бензин и дизельное топливо теперь разрешается только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика.

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