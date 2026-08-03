с 4 августа в Крыму ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 августа по всему полуострову существенно расширилась свободная продажа топлива. Однако с 4 августа вступают в силу строгие новые правила провоза бензина через Крымский мост.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 3 августа 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 3 августа 2026

3 августа в Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, на всех заправках сети «АТАН» в свободной продаже появилось топливо марок АИ-100, АИ-95 Ultra, АИ-95, А-92 и ДТ Ultra. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими неделями, когда свободная продажа была доступна лишь на ограниченном числе АЗС. При этом в городе продолжает действовать строгий лимит: не более 20 литров в одну машину. Заправка в канистры на этих АЗС по-прежнему запрещена.

Помимо «АТАН», в Севастополе сохраняется смешанная система продажи топлива. Так, в свободной продаже (без QR-кодов) также доступны дизельное топливо ДТ NP (до 40 литров), АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров).

По QR-кодам можно заправиться АИ-92, АИ-95 и дизельным топливом (лимит 20 литров). Также по кодам отпускают пропан-бутан для бытовых баллонов (до 40 литров) на специализированных АЗС.

- Заправка в канистры для обеспечения работы генераторов разрешена при предъявлении оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ситуация с бензином в Крыму 3 августа 2026

В остальных городах Крыма, по данным Минтопэнерго, топливо в свободной продаже доступно на более чем 30 АЗС. Бензин АИ-95 можно найти на 28 заправках, дизельное топливо - на 31. Цены на горючее по-прежнему остаются высокими, однако многие водители уже заметили снижение. Например, АИ-92 на «Атане» стоит 149, АИ-95 – 199, АИ-100 – 269.

Кроме того, с 4 августа в Крыму ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост. Новые требования касаются не объема, а типа тары:

- Перевозить бензин и дизельное топливо можно будет только в канистрах из стали, алюминия или специального антистатического пластика. Максимальный объем одной канистры - 40 литров, заполнять ее разрешается не более чем на 95%. Общий лимит топлива на один автомобиль остаётся прежним - до 200 литров. Запрещена одновременная перевозка топлива и газа (кроме туристических баллонов до 5 литров, - написали в оперштабе.

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