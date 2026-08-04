Июль-август считается сезоном для ярких красных ягод Фото: Андрей Толмачев. Перейти в Фотобанк КП

Выбор арбуза для меня каждый год - лотерея. Но неужели научный прогресс не дал людям надежного способа найти сладкий плод? Без всего этого «постучать и послушать». Да и что я там должна услышать? Крик «Войдите»? В общем, отправляюсь на местный рынок, вооружившись технологиями.

РУЛЕТКА И ТАБЛИЦА

Суть описана в старом советском журнале «Юный техник». Нашла страницу в одном из интернет-форумов. В статье рассказывалось о методе Петра Радченко. Короче говоря, спелость плода зависит всего от двух параметров: «экватора» и веса. Чтобы проверить, нужно замерить «талию» арбуза и заглянуть в таблицу (см. «Только цифры»). Если вес арбуза превышает указанный в таблице, лучше его не брать: он вряд ли будет сладким. А вот если наоборот, то явно уже переспел. Мой первый улов весил примерно шесть кило, а по линейке составлял 55 см. Идеальный размер! Дедушка-продавец прищурился, но не вмешивался. Я выбрала арбуз с идеальными по таблице показателями. Кстати, он, правда, оказался сладким и хрустящим.

Первым делом я попробовала метод вычисления спелости арбуза по таблице Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Моя оценка способа: 8 из 10. Уж больно неудобно с рулеткой у прилавка суетиться.

таблица из журнала «Юный техник»

таблица из журнала «Юный техник»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Прошерстила интернет, чтобы найти хоть какие-то советы по выбору с помощью приложения или сайта. И нашла! Одно приложение обещало определить спелость по звуку, если приложить телефон к корке и постучать. Я пару раз стукнула по разным плодам. Смартфон проанализировал звуковые волны и выдал результат: «Спелость - 78%». В итоге взяла с самым высоким процентом. Продавец не удивлялся - просто ждал, что же я сделаю дальше. Арбуз оказался очень сладким! Внутри - ярко-красный, корочка - идеально зеленого цвета. Коллеги на работе тоже оценили плод эксперимента.

Первым делом я попробовала метод вычисления спелости арбуза по таблице Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Моя оценка: 7 из 10. Работает, но на улице слишком шумно, приходится ждать тишины и несколько раз включать приложение.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Прямо у прилавка я сфотографировала три арбуза и отправила снимки в чат с искусственным интеллектом. - Вы там с кем советуетесь? Может, я вам подскажу? - не выдержал торговец. - Да это я нейросетке отправила фото ваших арбузов. Она должна самый сладкий выбрать. Продавец пожал плечами и отвернулся: видимо, его задело, что его интеллекту предпочли искусственный. ИИ быстро проанализировал цвет корки, размер желтого пятна и состояние хвостика. И через минуту выдал номер арбуза, который стоит взять.

На рынке я пользовалась нейросетью Фото: Андрей Толмачев. Перейти в Фотобанк КП

Моя оценка: 7 из 10. Арбуз оказался переспелым, правда, сладким. Но пользоваться таким советчиком удобно.

МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА?

Для равновесия решила взять один привычный способ. Народное мнение гласит: у сладких и сочных арбузов- «девочек» на противоположной от хвостика стороне (место, где был цветок) расположено большое, широкое и плоское бурое пятно. А у «мальчиков» это пятнышко выпуклое и намного меньше по размеру. Считается, что «девочки» слаще и содержат меньше семечек. С выбором мне помог продавец.

За добычей мы пришли на местный рынок Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, такой подход к выбору по форме и пятну использует и победитель второго сезона реалити-шоу «Молодые ножи» Максим Добрынский – шеф-повар с опытом более 10 лет. - Конечно, деление на «пол» для арбуза - просто примета, нау кой она не доказана. Но мне очень хорошо помогает выбрать самый сладкий и хрустящий плод. А еще стоит обращать внимание на сухой хвостик, желтое пятно на боку и звонкий звук при постукивании. Такие ягоды и засолить можно, так как они не размякнут в рассоле и будут приятно хрустеть, и в остальные блюда можно добавить, да и просто съесть на десерт - одно удовольствие!

Моя оценка: 9 из 10. Арбуз оказался сочным и вкусным, а продавец охотно помогает поклонникам традиционных методов.

За добычей мы пришли на местный рынок Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

А я спелого узнаю по полоскам

Еще несколькими методами по выбору арбуза поделился председатель правления Ассоциации «Союз фермеров» России Юрий Комов:

- Если хвостик сильно засохший, тонкий, значит, арбуз лежит уже около месяца. Такой можно брать, но съесть лучше сразу. Но если берете на осень десяток арбузов, чтобы полакомиться в сентябре - октябре, нужно смотреть, чтобы срез на хвостике был свежий. А еще обязательно обращайте внимание на полосы: светлая должна быть шире, чем темная. И чем она светлее, тем больше степень созревания.

ЗВЕЗДНЫЕ СЕКРЕТЫ

Российским знаменитостям тоже не чужды арбузные квесты.

Лера Кудрявцева считает, что идеальный плод должен быть симметричным, тяжелым и с желтым бочком. Вытянутые, по ее мнению, скорее всего, будут водянистыми.

Певица Камалия выбирает только арбузы-девочки, а еще обращает внимание на звонкий звук при постукивании.

Дмитрий «Гоблин» Пучков нашел самый надежный способ: он оставляет чаевые продавцам, чтобы они выбирали ему лучший арбуз. По его словам, это прекрасно работает!

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