«У нее свои заботы»: хозяйка спасенной Муси из «Ласточкина гнезда» рассказала о жизни кошки

Муся в отличной форме. Фото: Светлана Власенко/ Ветеринарная служба Ялта/Tg

Усатая звезда интернета Муся, которая покорила сердца тысяч крымчан и не только, продолжает радовать своих поклонников хорошим настроением, несмотря на все бытовые трудности, с которыми столкнулся полуостров этим летом. «Комсомолка» узнала у хозяйки кошки Светланы Власенко, как живется знаменитой любимице.

ГЕНЕРАТОРЫ И ПОЕЗДКИ ЗА БЕНЗИНОМ

Как призналась хозяйка Муси, Светлана Власова, этим летом их дом, как и многие другие в Крыму, столкнулся с проблемами. Дефицит топлива и перебои с электричеством внесли коррективы в привычный уклад жизни.

- Сейчас, конечно, у нас не самый легкий период, - рассказала Светлана. - Света нет постоянно, пришлось закупаться генераторами, чтобы сохранить еду и, самое главное - лекарства для животных.

К счастью, сейчас ситуация с топливом и светом налаживается. По словам ветеринара, если люди вынуждены подстраиваться под обстоятельства, то Муся, судя по всему, не в курсе ни про какой кризис. Ее распорядок дня остается незыблемым.

«СЪЕЛА ЗАВТРАК - И НА ПРОГУЛКУ»

Кошка чувствует себя прекрасно и живет по своему привычному графику, который не зависит от наличия бензина или света.

- Сразу после завтрака Муся отправляется на улицу. У нее там свои дела, свои знакомства. А домой она возвращается только на дневной и ночной сон, - с улыбкой делится хозяйка.

Напомним, Муся стала знаменитой после жуткого поступка туриста, который сбросил ее со смотровой площадки дворца-замка «Ласточкино гнездо». Несчастная упала с 40-метровой скалы в ледяное Черное море и осталась живой. Волонтеры, которые ее спасли, тут же отвезли ее к ветеринару.

Кошка быстро пошла на поправку, а когда пришло время выбирать дом, осталась жить у доброго доктора - Светланы Власенко.

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