Сергей Жигунов одновременно снимался в кино и служил в армии. Фото: кадры фильма «Гардемарины, вперед!», Всесоюзного фестиваля «Когда поют солдаты» (1987 г.)

Актер Сергей Жигунов - настоящий крымчанин. Мало того, что обосновался в Гурзуфе, так еще и стал почетным гражданином Ялты. Человек он общительный, ведь режиссер и продюсер не может быть нелюдимым букой, и щедро делится с подписчиками тем, как живет сейчас и что происходило раньше. Удивил недавно рассказом о знакомстве с Арнольдом Шварценеггером, но решил на этом не останавливаться.

СЛУЖИЛ В КАВАЛЕРИИ

- Слава пришла ко мне внезапно, - так актер начал свой очередной рассказ-воспоминание.

В 1987 году Сергей Жигунов одновременно проходил срочную службу в армии и играл в фильме «Гардемарины, вперед!». Киношный герой Александр Белов прославил Сергея Жигунова на весь Советский Союз.

Так уж совпало, что чуть ли не в один день выпускника Щукинского училища утвердили на роль в фильме и вручили повестку в армию. Вот актера и зачислили в кавалерийский полк, который участвовал в съемках фильма. Стричь под ноль, как новобранца, не стали – киногерой-то на экране с копной кудрявых волос.

У Александра Белова шикарная шевелюра. Фото: кадр фильма «Гардемарины, вперед!»

- Согласно директиве Генштаба Вооруженных Сил, я служил вместе с волосами, которых у меня было много.

Но армия есть армия. Когда Жигунову предстояло выступать на Всесоюзном фестивале «Когда поют солдаты» с показом по центральному ТВ, стало ясно: его бунтарская шевелюра – грубейшее нарушение устава.

- Киностудия «Мосфильм» выдала парик стоимостью 92 рубля и банку мосфильмовского клея.

Вдобавок одного из лейтенантов полка научили, как правильно натянуть на голову Сергея Жигунову капроновый чулок и сверху напялить парик.

ХОТЕЛ ИСПОРТИТЬ ПАРИК

Парик не подвел солдата. Фото: кадры Всесоюзного фестиваля «Когда поют солдаты»

Съемка проходила во Дворце спорта «Динамо», мероприятие охраняла московская комендатура.

- Первое, что сделал при виде меня майор-комендант, – выхватил ножницы и попытался подровнять мне височки на подотчетном парике.

Привычка подравнивать виски у солдат сработала на рефлексах.

Сопровождающего актера лейтенанта чуть не хватил удар:

– И он ядовитым шепотом сообщил майору, что у артиста-солдата под париком длинные волосы. Майор обомлел и покрылся пятнами…

Песня же была душевная, собственного сочинения – «Кораблик с березовым листочком». Гран-при фестиваля рядовой Московского военного округа Сергей Жигунов не получил, но в призеры выбился. Да и парик не подвел – прочно на голове держался.

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