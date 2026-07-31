Сергей Жигунов рассказал о встрече с Арнольдом Шварценеггером. Фото: скрин видео Сергей Жигунов. Птицы, звери и другие родственники/Tg

Казалось бы, где Крым, а где Америка. Но воспоминания не считаются с расстояниями и временем.Сергей Жигунов, который накануне стал почетным гражданином Ялты, рассказал о знакомстве с Арнольдом Шварценеггером, который в конце июля отметил свое 79-летие.

Снимок на память. Фото: скрин видео Сергей Жигунов. Птицы, звери и другие родственники/Tg

В архивах знаменитого российского актера и режиссера нашлось совместное фото с звездой мировой величины, а вместе с ним - история, которая достойна отдельного фильма.

«КИНОЗВЕЗДА» ЕДЕТ В КОЛАМБУС

В 90-е Сергей Жигунов вел авторскую программу «Кинозвезда».

- Ездили по миру, брали интервью у звезд. И вот после долгих переговоров съемочной группе чудом удалось договориться о встрече с Арнольдом Шварценеггером, который на тот момент уже был суперзвездой. «Терминатор» и другие фильмы с его участием рвали кинотеатры, как Тузик грелку.

Группа вылетела в Америку, в город Коламбус штат Огайо, где проходил масштабный турнир Arnold Schwarzenegger Classic («Арнольд Классик» - одно из самых престижных событий в мире бодибилдинга и фитнеса, - прим. Ред.) с призовым фондом в 100–150 тысяч долларов - по тем временам космическая сумма!

Оказалось, что Арнольд Шварценеггер своим лицом зарабатывает деньги на призовой фонд.

- На турнире он за 50 долларов делал совместные снимки с фанатами на фотоаппарат полароид. Очередь бешеная как к Мавзолею на Красной площади. Арнольд в минуту пропускал человек девять-десять. Сфотографировался со всем стадионом - шесть часов работал без перерыва на обед, ему только подносили бульон и какао.

И что удивительно: все время улыбался, хотя у обычных людей от напряжения лицо «плывет» уже на третьей минуте, а он держал марку. Как это удавалось, уму непостижимо.

ДВА ВОПРОСА, КОТОРЫЕ ВЗОРВАЛИ НОЧЬ

Съемочная группа побывала в Америке, чтобы встретиться со звездой. Фото: кадр видео «Интервью Арнольда Шварценеггера в программе Сергея Жигунова «Кинозвезда» с ТВ Центра за 1998 г.»

И наконец-то в час ночи, когда съемочная группа выдохлась, все-таки на ногах с пяти утра, появился то ли секретарь, то ли секьюрити Арнольда Шварценеггера:

- Два вопроса. И, пожалуйста, начинайте.

Но чтобы смонтировать программу на 40 минут, нужно как минимум интервью часа на полтора! И Сергей Жигунов решил идти ва-банк и применил хитрость.

- Я спросил: «А вы знаете, сколько человек живет в Советском Союзе?» Он сказал: «Нет». Я ответил: «250 миллионов».

Секретарь за спиной показал - один вопрос уже есть. Руководитель же нашей съемочной группы была готова упасть в обморок - лететь в Америку, чтобы вернуться ни с чем!

И прозвучал последний, второй вопрос: «Вы понимаете, что каждый из них - ваш потенциальный зритель?»

Секьюрити Шварценеггера что-то ему сказал. В воздухе повисла какая-то трагическая пауза.

И тут случилось невероятное. Каменное лицо звезды вдруг ожило, по нему побежали волны. Он резко повернулся, цыкнул на охранника сквозь зубы - парень исчез, и сказал: «Я вас слушаю».

- Мы беседовали полтора часа, до трех ночи. В этой схватке победила жадность, он понял, что нельзя упускать такую огромную зрительскую аудиторию.

НЕ КАЧОК, А БАЛЕРУН

Сергей Жигунов, наблюдая несколько часов за Арнольдом Шварценеггером, сделал для себя удивительные открытия: в жизни и внешне, и по манере поведения он был далек от экранного образа Терминатора.

- Невысокий рост (185 см, - прим. ред.) и очень пластичный. Артист балета, а не кино. Он ходил с идеальной осанкой, держал руки, существовал в балетной эстетике. Танцевал. Обаятельный, приятный, тонкий.

В конце встречи Шварценеггер подарил Жигунову огромный плакат с новым «Терминатором» и расписался несмываемым серебристым фломастером - таких в России тогда еще не было.

- Я приехал в Москву и, скрипя сердцем, подарил плакат сыну моего водителя. А тот спустя время признался мне, что считал автограф типографским штампом. И плакат просто валялся у него все эти годы.

Мальчик так и не понял, что держал в руках историю.

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