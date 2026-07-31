За неделю с 21 по 27 июля цены на топливо снизились в 23 регионах России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, на полуострове сохраняется смешанная система покупки топлива. В Севастополе часть бензина доступна в свободной продаже, остальное - по QR-кодам. В Крыму топливо по-прежнему распределяется по лимитам, а власти фиксируют первые признаки стабилизации на фоне общего снижения цен в стране.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 31 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 31 июля 2026

В свободной продаже на заправках города в пятницу доступны три вида топлива: АИ-95 NP - до 20 литров, АИ-100 и ДТ NP до 40 литров. По QR-кодам можно заправиться следующими видами топлива: АИ-92, АИ-95, ДТ и пропан-бутан.

- Увеличенный лимит в 40 литров по QR-коду действует на пяти АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, «Таврида-1» и «Таврида-2», - отметил губернатор города Михаил Развожаев.

Кроме того, заправить можно в канистры любого вида топлива разрешена для обеспечения работы домашних генераторов при предъявлении оригинала СТС (номер автомобиля должен совпадать с данными QR-кода). Заправить пропан-бутан в баллоны можно только на АЗС в Верхнесадовом.

Ситуация с бензином в Крыму 31 июля 2026

В Крыму информация о наличии топлива и адресах АЗС с свободной продажей публикуется на интерактивной карте Минтопэнерго республики.

При этом есть позитивные сигналы на федеральном уровне. Судя по отзывам в оперативных чатах по бензину, за неделю с 21 по 27 июля цены на топливо снизились в 23 регионах России, включая Севастополь. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит топлива в стране сокращается, а регионы постепенно отменяют введенные ранее ограничения. Однако ситуация в Крыму остается сложной из-за логистических проблем.

Кстати, правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщил кабмин РФ.

- Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года, - сказано в сообщении.

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