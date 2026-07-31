Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу света Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 31 июля в разных районах Крыма работала система ПВО, а Крымский мост дважды перекрывали.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 31 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 31 июля 2026 года

В ночь на пятницу, 31 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 371 беспилотник уничтожили над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Обстановка на Крымском мосту 31 июля 2026 год

На фоне этих событий движение по Крымскому мосту в ночь на 31 июля перекрывали дважды. Первое перекрытие продлилось около 2,5 часов, затем движение восстановили, но вскоре мост закрыли вновь.

Отключение света в Крыму и Севастополе 31 июля 2026 года

31 июля в Севастополе с 7:00 до 20:00 действует ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. При этом для населения режим временных отключений с сегодняшнего дня отменен. В «Севастопольэнерго» предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.

Отключение воды в Крыму и Севастополе 31 июля 2026 года

На полуострове 35 населенных пунктов остались без воды из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма».

- 31 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение ориентировочно до 12:30 пгт. Аэрофлотский, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 31 июля 2026 года

В Севастополе 31 июля продолжает действовать смешанная схема продажи топлива. В свободной продаже доступны три вида топлива: ДТ NP (до 40 литров), АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров). По QR-кодам можно заправиться АИ-92, АИ-95 и ДТ - лимит 20 литров. Также доступен пропан-бутан для бытовых баллонов (до 40 литров). Расширенный лимит до 40 литров действует на пяти АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, «Таврида-1» и «Таврида-2». Заправка в канистры осуществляется при предъявлении оригинала СТС.

В Крыму топливо доступно на более чем 70 АЗС. Больше всего завезли АИ-95 - его можно найти на 71 заправке, дизель доступен на 68 АЗС полуострова.

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