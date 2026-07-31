Подал апелляцию и увеличил срок: суд ужесточил осужденному за госизмену крымчанину наказание на 1 год

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Крымчанину, который пытался оспорить приговор суда по делу о государственной измене, ужесточили наказание на один год, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчина, выполняя поручение куратора из СБУ, должен был найти тайник, где находились компоненты для создания взрывного устройства весом более килограмма. Предполагалось, что оно будет применено в террористических целях.

УФСБ возбудило и расследовало уголовное дело против крымчанина по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и «Государственная измена».

В феврале 2026 года Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, ограничению свободы на 1 год 10 месяцев и штрафу 400 тысяч рублей. С учетом решения апелляционной инстанции наказание увеличено до 21 года. Приговор уже вступил в законную силу.

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