На полуострове можно свободно заправить машину топливом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 августа на Крымском полуострове есть в свободной продаже топливо различных марок. Власти Севастополя опубликовали полный список АЗС «АТАН», где сегодня в свободной продаже доступны бензины АИ 95 Ultra, А 92 и А 100.

В Севастополе продолжает действовать смешанная система продажи топлива. Часть марок отпускают свободно - в рамках установленных лимитов, другие - по QR кодам. При этом в городе и регионе фиксируется устойчивое снижение цен на все виды топлива. Рассказываем, где в Севастополе и Крыму 1 августа 2026, где есть топливо, какие цены и правила заправки.

Свободная продажа бензина в Севастополе 1 августа: адреса АЗС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 10.00 1 августа на 16 заправках сети «АТАН» в свободной продаже доступно топливо марок АИ 95 Ultra, А 92 и А 100 . Ограничение по объему сохраняется - не более 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Полный список АЗС «АТАН», где сегодня есть топливо:

№ АЗС Адрес Доступные марки бензина

АЗС-60 Качинское шоссе, 2 АИ-95 Ultra, А-92

АЗС-64 Фиолентовское шоссе, 4а АИ-95 Ultra

АЗС-65 ул. Руднева, 44 АИ-95 Ultra, А-100

АЗС-66 Камышовое шоссе, 12б АИ-95 Ultra, А-92

АЗС-68 ул. Горпищенко, 155 АИ-95 Ultra, А-92, А-100

АЗС-69 ул. Генерала Мельника, 148 АИ-95 Ultra, А-92

АЗС-80 ул. Олега Кошевого, 1а А-92, А-100

АЗС-81 ул. Хрусталева, 62 АИ-95 Ultra, А-92, А-100

АЗС-82 Камышовое шоссе, 7в А-92, А-100

АЗС-83 Камышовое шоссе, 73 А-92, А-100

АЗС-84 Столетовский проспект, 5 АИ-95 Ultra, А-92, А-100

АЗС-85 ул. Вакуленчука, 35б/2 АИ-95 Ultra, А-92

АЗС-161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 АИ-95 Ultra, А-92, А-100

АЗС-166 Камышовое шоссе, 32 АИ-95 Ultra, А-92

АЗС-167 Балаклава, ул. Новикова, 51б А-92, А-100

АЗС-168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а А-92, А-100

Помимо бензина, на некоторых АЗС «АТАН» также можно приобрести дизельное топливо и АИ-100 с лимитом до 40 литров. АИ-95 NP, дизельное топливо и пропан-бутан отпускаются только по QR-кодам .

Цены на бензин в Севастополе и Крыму: снижение продолжается

Ситуация на топливном рынке Крыма и Севастополя постепенно стабилизируется. По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 июля цены на бензин снизились в 23 регионах России. Крым и Севастополь вошли в число регионов, где зафиксировано снижение стоимости топлива.

Снижение цен на топливо происходит на фоне введения запрета на экспорт нефтепродуктов и улучшения логистических поставок в регион.

Ситуация с бензином в Крыму 1 августа 2026: где следить за наличием топлива

Минтопэнерго Республики Крым обновляет информацию о наличии топлива на АЗС в режиме реального времени. Данные по реализации топлива публикуются на интерактивной карте toplivo.rk.gov.ru. В ведомстве отмечают, что информация изменяется по мере поступления данных от нефтетрейдеров.

Следите за обновлениями на карте toplivo.rk.gov.ru и в официальных каналах губернатора Севастополя Михаила Развожаева, чтобы быть в курсе изменений в работе АЗС.

Правила провоза топлива через Крымский мост изменятся с 4 августа

С 4 августа заработают более строгие правила перевозки бензина и дизельного топлива через Крымский мост. Топливо можно будет перевозить только в канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, объемом не более 40 литров и заполнением максимум на 95%, с учетом теплового расширения.

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