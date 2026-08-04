Печатал детали на ЗD-принтере: крымчанин собирал беспилотники по заданию СБУ

У задержанного нашли 22 дрона Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Крыма 1993 года рождения, печатавшего по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам, подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Житель Красноперекопска – уроженец Херсонской области. В мессенджере Telegram крымчанина завербовал сотрудник СБУ. По его указанию подозреваемый передавал данные о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений российской армии и расположении объектов критической инфраструктуры.

Далее крымчанин организовал изготовление элементов и сборку беспилотников. При этом он использовал 3D-принтеры. Часть беспилотников была оборудована устройствами для автоматического сброса боеприпасов.

Было возбуждено уголовное дело. Крымчанина задержали сотрудники ФСБ. У него изъяли четыре ЗD-принтера, 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, а также больше 200 комплектующих. В частности, у подозреваемого нашли аккумуляторы, электродвигатели с винтами, антенны, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, а также мобильные телефоны.

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