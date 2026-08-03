В ночь на 3 августа движение по Крымскому мосту перекрывали более чем на два часа Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Начало новой недели в Крыму принесло много новостей. Ночью на полуострове снова отражали массированную атаку беспилотников. И, к сожалению, не обошлось без жертв.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 3 августа 2026.

Что происходит в Крыму и Севастополе 3 августа 2026

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночного удара погибли трое мирных жителей, еще двое получили ранения. Семьям погибших и пострадавшим пообещали оказать всю необходимую помощь. По данным Минобороны РФ, за ночь над регионами России, включая Крым и акваторию Черного моря, было сбито 131 украинский беспилотник.

Отключение света в Крыму и Севастополе 3 августа 2026 года

На фоне постоянных атак энергосистема полуострова продолжает работать с перебоями. В «Крымэнерго» подтвердили, что 3 августа в ряде населенных пунктов действуют ограничения электроснабжения. В компании уточнили, что отключения происходят оперативно, а восстановительные работы ведутся круглосуточно. Плановые отключения света на 3 августа затронули Симферополь, Евпаторию, Алушту, Ялту, Керчь и Феодосию.

Обстановка на Крымском мосту 3 августа 2026 года

На Крымском мосту утром в понедельник образовались пробки. В ночь на 3 августа движение по Крымскому мосту перекрывали более чем на два часа. К утру проезд восстановили, очереди сохраняются, но ситуация постепенно нормализуется. К обеду – к 12:00 - в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 202 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.

- Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет, - отметили в канале оперативной информации.

Новые правила провоза топлива по Крымском мосту 3 августа 2026 года

Главная новость для автомобилистов - с 4 августа вступают в силу новые правила провоза топлива через Крымский мост. Теперь бензин и дизель можно будет перевозить только в специальных канистрах - из стали, алюминия или антистатического пластика. Объем одной канистры не должен превышать 40 литров, а общий лимит - 200 литров на машину. Одновременная перевозка бензина и газа запрещена

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 3 августа 2026 года

При этом в Севастополе 3 августа бензин в свободной продаже доступен на некоторых АЗС: ДТ NP (до 40 литров), АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров). По QR-кодам можно купить АИ-92, АИ-95, ДТ и пропан-бутан с лимитами до 20-40 литров.

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