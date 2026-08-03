Готовимся к пеклу: на Крым надвигается аномальная жара в первую неделю августа

Температура воды в Черном море также прогрелась до комфортных +23…+26 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот и начался август, значит, у крымчан и гостей полуострова остался один месяц, чтобы насладиться летом. Хотя… в Крыму впереди еще бархатный сезон – там тоже можно отдыхать, купаться и даже загорать на солнце.

Нао сказать, первая неделя августа обещает стать настоящим испытанием на прочность. Синоптики прогнозируют аномальную жару, которая может приблизиться к абсолютному температурному рекорду полуострова, установленному 16 лет назад.

Так, по словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, начиная с четверга-пятницы воздух начнет прогреваться до небывалых отметок. Температура днем будет колебаться от +32 до +37 градусов, а к следующим выходным столбики термометров могут достичь +38 градусов, пройдя «по касательной» к рекордным показателям 2010 года.

Кстати, именно 8 августа 2010 года в Симферополе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд - +39,5 градуса. В этот раз показатели могут быть очень близки к этому значению.

Как рассказала КП-Крым замначальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай, жара будет нарастать в течение всей недели. Так, если в понедельник днем ожидается +31…+34 градуса, то к среде воздух прогреется до +33…+36, а в конце недели - до +37…+38 градусов . Ночные температуры также будут держаться на высоком уровне - от +20 до +25 градусов.

Август, в целом, обещает быть теплее климатической нормы на 2 градуса, а солнечных дней будет на 20% больше обычного. При этом осадков ожидается значительно меньше нормы - минимум на 20%.

Температура воды в Черном море также прогрелась до комфортных +23…+26 градусов, а с учетом грядущего прогрева станет еще на градус-другой теплее. В Азовском море вода уже достигает +25 градусов.

Кроме того, в связи с установившейся жарой МЧС объявило штормовое предупреждение.

- С 3 по 6 августа в западных, центральных и восточных районах Крыма прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, - отмечают в ведомстве.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры и не сжигать сухую траву.

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