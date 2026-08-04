Жители и гости Крыма делятся в соцсетях кадрами настоящего кошмара Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце июля на полуострове активизировались полчища мелких насекомых. Сначала они появились в разных регионах страны, а теперь добрались и до крымского побережья. Туристы и местные жители жалуются на укусы, после которых кожа чешется и зудит, а отдых превращается в настоящее испытание.

«НАС ОБЛЕПИЛА ТУЧА МОШЕК»

Жители и гости Крыма делятся в соцсетях кадрами. Одна из таких записей вызвала бурную реакцию: девушка в белой рубашке стоит на набережной в Симеизе, а ее лицо, волосы и одежда усеяны сотнями мелких насекомых.

- От создателей «Казни египетской», - подписала она видео.

В комментариях отдыхающие подтвердили, что ситуация серьезная, и это не единичный случай.

Фото: соцсети

- Нас буквально облепила туча мошек - прямо как в фильме ужасов. Они врезались в лицо, залетали в нос, глаза, в рот, как только его откроешь. И даже в номер вечером тоже пытаются влететь.

Стоит отметить, что эта проблема не локальная: мошки донимают людей сразу в нескольких регионах России. Жители ЯНАО, Архангельска, Томской и Омской областей сообщают, что насекомые прогрызают даже плотную одежду и не оставляют ни малейшей возможности спокойно находиться на улице.

По словам профессора кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергея Иванова, вполне вероятно, что отдыхающие столкнулись с нашествием.

- Это не аномалия, а вполне обычное явление, которое связано с изменением климатических особенностей в Крыму и восстановлением былой экосистемы. У нас последние несколько лет стояла засуха. Очень редко шли дожди, реки и озера засыхали, а вместо с ними гибли представители водной фауны. Виды, которые жили в мелких водоемах, полностью исчезли. Сейчас экосистема продолжает восстанавливаться, - говорит он КП-Крым.

Эколог также отметил, что в таком непривычном количестве этих насекомых нет ничего аномального и сверхъестественного. Мошкара не переносит никакую заразу, поэтому бояться их не стоит.

- Нужно только обезопасить себя от укусов с помощью специальных спреев. А если пошла аллергическая реакция - принять антигистаминные препараты, - рекомендует эколог.

ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Специалисты рекомендуют не паниковать, но и не пренебрегать защитой. В зоне риска находятся аллергики, у которых реакция на укусы может быть особенно сильной.

Так, можно использовать репелленты для кожи и одежды, носить одежду с длинными рукавами, особенно в вечернее время. По словам биолога, пик активности таких насекомых длится около недели, после чего их численность заметно снижается.

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