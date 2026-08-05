Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Один человек погиб и один пострадал в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на среду, 5 августа 2026 года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Киевский режим атаковал Крым в ночь на 5 августа. Это уже не первая атака террористов Киева на гражданскую инфраструктуру полуострова.
В результате погиб один человек. Жертвой атаки киевского режима стал мирный житель.
В результате атаки пострадал один человек. Он получил ранения.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Глава Крыма пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
- Вся необходимая помощь будет оказана, – заверил руководитель региона.
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.
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