Жертвой атаки киевского режима стал мирный житель Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и один пострадал в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на среду, 5 августа 2026 года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Атака ВСУ на Крым 5 августа 2026 года

Киевский режим атаковал Крым в ночь на 5 августа. Это уже не первая атака террористов Киева на гражданскую инфраструктуру полуострова.

Погибшие в результате атаки ВСУ на Крым 5 августа 2026 года

В результате погиб один человек. Жертвой атаки киевского режима стал мирный житель.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Крым 5 августа 2026 года

В результате атаки пострадал один человек. Он получил ранения.

Помощь пострадавшим от атак ВСУ в Крыму в 2026 году

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Глава Крыма пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

- Вся необходимая помощь будет оказана, – заверил руководитель региона.

Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.

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