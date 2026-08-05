Ликвидированы 475 БПЛА: системы ПВО сбили дроны в Крыму и еще 16 регионах России

Также БПЛА ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным Министерства обороны страны, над Крымом и другими регионами было уничтожено 475 беспилотных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, БПЛА противника также ликвидировали над Тульской, Ульяновской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Московской областями. Также дроны сбили в Республике Татарстан, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

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