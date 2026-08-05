Стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом на полуострове продолжает стабилизироваться. С 4 августа на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» возобновлена свободная продажа всех видов топлива, а цена на бензин АИ-92 зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 5 августа 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 5 августа 2026

Пока действует временное ограничение - не более 20 литров на одну машину. Это сделано для предотвращения искусственного дефицита и чтобы топливо было доступно максимальному числу автомобилистов. Власти рассчитывают до середины августа снизить до аналогичного уровня стоимость АИ-95 и дизельного топлива.

В Крыму можно заправиться на многих АЗС в Симферополе, Симферопольском районе, Джанкое, Красногвардейском, Кировском, Сакском районах и Керчи. Например, в Симферополе: на АЗС Грифон, ул. Генерала Васильева, 30А - АИ-92, RED PETROL, просп. Победы, 105 - АИ-95, АИ-100, ДТ, АТАН АЗС-4, ул. Русская, 136-Г - АИ-92. Полные списки АЗС с указанием марок топлива можно найти в новостях и на картах Минтопэнерго.

Ситуация с бензином в Севастополе 5 августа 2026

В Севастополе топливо в свободной продаже доступно на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС».

- Стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. Чтобы не допускать создания искусственного дефицита и обеспечить топливом как можно большее число автомобилистов, продолжает действовать временный лимит: отпуск топлива составит до 20 литров на одну машину, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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