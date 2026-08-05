Движение на мосту приостанавливали дважды за ночь Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пятый день августа для полуострова начался с отражения новой атаки украинских беспилотников.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 5 августа 2026.

Что происходит в Крыму и Севастополе 5 августа 2026

Всего за предыдущие сутки, по данным Минобороны, было уничтожено 304 БПЛА над российскими регионами, включая Крым. В Севастополе в 10:37 объявили воздушную тревогу, работает ПВО. Кроме того, в городе сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров, возможны учебные стрельбы в море.

- В течение всего дня наши силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) будут проводить профилактические мероприятия. В море возможны учебные стрельбы и использование средств поражения для защиты от подводных угроз. Громкие звуки могут быть слышны в разных районах города в разное время — предупреждаю об этом заранее, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Обстановка на Крымском мосту 5 августа 2026 года

Ночь также была отмечена перекрытием Крымского моста. Движение приостанавливали дважды: в первый раз около двух часов ночи, во второй - в 3:49. К утру проезд был восстановлен.

- Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 65 транспортных средств, - сообщили в оперштабе в 12:00.

Отключение света в Крыму и Севастополе 5 августа 2026 года

Сохраняются перебои с электричеством из-за повреждения объектов «Крымэнерго» и магистральных сетей, энергетики работают круглосуточно. В Черноморском районе 5 августа до 17:00 отключают свет в ряде сел для плановых ремонтов. Кроме того, в регионе введены ограничения водоснабжения из-за аварий и профилактики.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 5 августа 2026 года

В Севастополе продолжается свободная продажа топлива, цена на АИ-92 зафиксирована на уровне 100 рублей за литр. Действует лимит не более 20 литров на машину. С 4 августа ужесточены правила провоза бензина через мост: разрешены только специальные канистры из металла или антистатического пластика, объемом не более 40 литров.

Погода в Крыму и Севастополе 5 августа 2026 года

Синоптики регионального гидрометцентра предупреждают об аномальной жаре до +37 градусов и чрезвычайной пожарной опасности.

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