«Небо будет ясное!»: В Крыму можно будет наблюдать за звездным дождем из созвездия Персея

Событие идеально подходит для того, чтобы загадать желание на падающую звезду Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Август в Крыму – идеальное время для отпусков. Море уже прогрелось до комфортной температуры, фрукты – на любой вкус, а еще главное астрономическое событие года. Метеорный поток Персеиды, обещающий до ста «падающих звезд» в час, достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа.

ЗВЕЗДОПАД ИЛИ ПОТОК?

Как объяснил КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, многие называют это явление звездопадом, но с точки зрения астрономии это метеорный поток, возникающий, когда Земля входит в шлейф пылевых частиц, оставленных кометой Свифта-Таттла.

- Крошечные крупинки сгорают в атмосфере на огромной скорости, оставляя яркий светящийся след. Свое название поток получил от созвездия Персея. Визуально метеоры «вылетают» именно из этой области неба, - говорит ученый.

Кстати, это событие идеально подходит для того, чтобы загадать желание на падающую звезду или сделать эффектные снимки ночного неба.

Так, в этом году пик активности Персеид совпадает с новолунием. Это означает, что Луна не будет засвечивать небо, и будут видны даже самые слабые метеоры.

Точные даты: пик придется на ночь с 12 на 13 августа. Начинать наблюдения стоит после 23:00, а максимальной интенсивности поток достигнет после полуночи, вплоть до 4:30–5:00 утра.

ГДЕ ЛУЧШЕ НАБЛЮДАТЬ?

Главный враг наблюдателя - световое загрязнение от городов. Чтобы увидеть звездопад во всей красе, нужно уехать подальше от огней. Например, на плато Ай-Петри, в Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный, на мысе Тарханкут и Ангарском перевале.

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