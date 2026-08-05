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Общество5 августа 2026 14:09

«Небо будет ясное!»: В Крыму можно будет наблюдать за звездным дождем из созвездия Персея

В Крыму 12-13 августа можно будет наблюдать за звездопадом Персеиды
Александра ТИМОЩЕНКО
Событие идеально подходит для того, чтобы загадать желание на падающую звезду

Событие идеально подходит для того, чтобы загадать желание на падающую звезду

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Август в Крыму – идеальное время для отпусков. Море уже прогрелось до комфортной температуры, фрукты – на любой вкус, а еще главное астрономическое событие года. Метеорный поток Персеиды, обещающий до ста «падающих звезд» в час, достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа.

ЗВЕЗДОПАД ИЛИ ПОТОК?

Как объяснил КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, многие называют это явление звездопадом, но с точки зрения астрономии это метеорный поток, возникающий, когда Земля входит в шлейф пылевых частиц, оставленных кометой Свифта-Таттла.

- Крошечные крупинки сгорают в атмосфере на огромной скорости, оставляя яркий светящийся след. Свое название поток получил от созвездия Персея. Визуально метеоры «вылетают» именно из этой области неба, - говорит ученый.

Кстати, это событие идеально подходит для того, чтобы загадать желание на падающую звезду или сделать эффектные снимки ночного неба.

Так, в этом году пик активности Персеид совпадает с новолунием. Это означает, что Луна не будет засвечивать небо, и будут видны даже самые слабые метеоры.

Точные даты: пик придется на ночь с 12 на 13 августа. Начинать наблюдения стоит после 23:00, а максимальной интенсивности поток достигнет после полуночи, вплоть до 4:30–5:00 утра.

ГДЕ ЛУЧШЕ НАБЛЮДАТЬ?

Главный враг наблюдателя - световое загрязнение от городов. Чтобы увидеть звездопад во всей красе, нужно уехать подальше от огней. Например, на плато Ай-Петри, в Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный, на мысе Тарханкут и Ангарском перевале.

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