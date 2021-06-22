В море у берегов Ялты не нашли холеры

По словам руководителя Роспотребнадзора, также лучше воздержаться от употребления водопроводной воды в пищу Фото: Александра Тимощенко

В Роспотребнадзоре Крыма опровергли информацию о том, что после наводнения в Ялте в морской воде нашли холерный вибрион. Как сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, на сегодняшний день никаких инфекций в воде не обнаружено.

- Никакой заразы, никаких палочек нет. В управлениях увеличены пробы морской воды. По тем пробам, которые были отобраны ранее, могу сказать, что все отрицательные. Но хочу отметить, что пробы все еще нестандартные, поэтому купаться в воде все еще нельзя, - отметила Пеньковская.

По словам руководителя Роспотребнадзора, также лучше воздержаться от употребления водопроводной воды в пищу. При этом, рекомендовано провести вакцинацию сотрудников сферы общественного питания от гепатита и дизентерии.

Напомним, на прошлой неделе на полуостров обрушились сильные ливни. В Керчи 17 июня выпала двухмесячная норма осадков, а в Ялте днем позднее - трехмесячная. Реки вышли из берегов и затопили целые районы. В Ялте был введен режим ЧС. Местным жителям и туристам рекомендовали не пить воду из крана, пляжи курортной столицы Крыма пока что закрыты, в акватории курорта запрещено купаться.

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