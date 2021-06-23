Корабль НАТО приблизился к Крыму: Эсминец остановили четыре бомбы российского Су-24М

Британский эсминец. Фото: ru.wikipedia.org

В акваторию Черного моря зашел эсминец «Дефендер» военно-морских сил Великобритании. По данным портала Marine Traffic, военный корабль был отмечен напротив Фороса у южного берега Крыма, а рядом с ним находится колесный пароходофрегат Черноморского флота РФ «Херсонес».

По данным Минобороны РФ, российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасных авиабомбы, чтобы пресечь действия британского эсминца, ведь корабль зашел в территориальные воды России. На предупреждение о применение оружия в случае нарушения границы, британский корабль не отреагировал.

Британский эсминец приблизился к берегам Крыма. Фото: marinetraffic.com

Также в ведомстве отметили, что над кораблем НАТО самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание. После всех действий эсминец покинул территориальное море Российской Федерации.

Также известно, что после инцидента военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рекордное число стран примет участие в военных учениях НАТО на Украине

В маневрах будут задействованы 32 государства с шести континентов (подробнее)

Снова учения: у берегов Крыма зафиксировали 13 кораблей НАТО

Черноморский флот ВМФ России контролирует обстановку около государственной границы (подробнее)