Корабль НАТО приблизился к Крыму: Эсминец остановили четыре бомбы российского Су-24М

Британский эсминец. Фото: ru.wikipedia.org
В акваторию Черного моря зашел эсминец «Дефендер» военно-морских сил Великобритании. По данным портала Marine Traffic, военный корабль был отмечен напротив Фороса у южного берега Крыма, а рядом с ним находится колесный пароходофрегат Черноморского флота РФ «Херсонес».
По данным Минобороны РФ, российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасных авиабомбы, чтобы пресечь действия британского эсминца, ведь корабль зашел в территориальные воды России. На предупреждение о применение оружия в случае нарушения границы, британский корабль не отреагировал.
Британский эсминец приблизился к берегам Крыма. Фото: marinetraffic.com
Также в ведомстве отметили, что над кораблем НАТО самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание. После всех действий эсминец покинул территориальное море Российской Федерации.
Также известно, что после инцидента военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ.
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