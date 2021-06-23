В Ялте растет количество пострадавших и размер ущерба от «библейского потопа»

Поиски пропавшей без вести женщины продолжаются. Фото: Янина Павленко/facebook

В Ялте количество пострадавших от «библейского потопа» увеличилось до 55 человек. Об этом на штабе по ликвидации последствий ЧС сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- У нас растет количество пострадавших от потопа, - подчеркнула она. - Зарегистрировано 55 человек, из них 48 с легкими повреждениями, 7 госпитализированы, 2 уже выписаны.Один человек погиб. Пропавшую без вести женщину вчера искали с собаками. Нашли куртку и предположительное место, где нужно копать.

Всего в регионе от потопа пострадали 152 многоквартирных дома. Из них 33 были подтоплены. Из 6 вода ушла сама, из 19 домов ее пришлось откачивать и они сейчас на просушке. Еще в 8 домах вода продолжает подмывать подвалы и фундамент. В том числе, по улицам им. Вергасова и им. Кривошты. Но прежде в городе нужно расчистить русла рек, чтобы эта вода ушла в море. На улице Музейная, 16 дом ждет вердикта спасательных служб — сносить и расселять или капитально ремонтировать.

Кроме того, потоп повредил 87 частных домовладений в Кореизе, Краснокаменке и Васильевке. В пунктах временного размещения находятся 157 человек, в том числе 40 детей, дома которых затоплены или уничтожены грязевыми потоками. 38 крыш нуждаются в капитальном и 119 в текущем ремонте. Подтоплены 6 школ и 9 детсадов, 111 дорог. Повреждена трасса Ялта - Гончарное.

- Мы уже подали заявку на 120 км поврежденных дорог в Ялте, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - К понедельнику мы эту работу (по подсчету ущерба) должны закончить. Ялта не большая, субботы и воскресенья для обхода ногами и выявления этих объектов достаточно. К понедельнику ничего нового вылезти не должно. В понедельник идем гуляем по чистой Ялте.

Напомним, в результате залпового ливня 18 июня в Ялте выпала трехмесячная норма осадков. Потоки воды устремились вниз по склонам, снося все на своем пути. Центр города оказался под слоем грязи и мусора. В городе запрещено использование водопроводной воды в пищу и купание в море.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не ждать, а обращаться за помощью»: Глава Ялты рассказала о ситуации в городе

На помощь курортной столице Крыма в разборе завалов прибыли люди со всего Крыма (подробнее)

В море у берегов Ялты не нашли холеры

Купание в акватории все еще остается под запретом (подробнее)