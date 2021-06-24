Опубликовано видео с борта эсминца «Дефендер», который приблизился к Крыму

Британский эсминец. Фото: ru.wikipedia.org

На борту британского корабля «Дефендер», который 23 июня вошел в территориальные воды РФ, находился журналист службы новостей ВВС. Джонатан Бил выложил видео, на котором можно рассмотреть реакцию экипажа эсминца на действия российских военных.

В целом, видно, что обстановка на борту судна весьма напряженная. Журналист вел диалог с одним из членов экипажа и спрашивал, возможна ли эскалация конфликта в зависимости от того, как отреагируют русские. Ему ответил лейтенант-командор Бен Доррингтон. Он заявил, что точка зрения спорная и предположил, что русские могут вести себя агрессивно из-за близости к тому, что «они считают своими водами».

Далее журналист уточнил, может ли российская сторона подумать, что британцы ведут себя агрессивно, подходя так близко к Крыму. Доррингтон ответил утвердительно.

На видео слышно, как российские военные предупредили об открытии огня, если эсминец продолжит свой курс. После этого послышались выстрелы.

Джонатан Бил подтвердил, что бомбовые удары были, но недалеко от корабля. Также в ВВС заявили, что российские самолеты были замечены не меньше двадцати раз. Некоторые, по словам журналиста, пролетали достаточно близко, чтобы чувствовать себя некомфортно.

Один из офицеров экипажа эсминца прокомментировал произошедшее:

- Королевские ВМС и Великобритания всегда будут призывать к ответу государства, которые не соблюдают международный порядок. Это наша миссия.

Напомним, 23 июня днем корабль британских военно-морских сил «Дефендер» вошел в территориальные воды РФ. Российский самолет сделал несколько бомбовых ударов. После этого эсминец изменил курс движения. В Минобороны Великобритании прокомментировали инцидент и сообщили, что «Дефендер» совершал мирный проход через территориальные воды Украины.

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Смотреть видеосюжет Кадры с экипажа британского корабля, который вторгся в территориальные воды РФ

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