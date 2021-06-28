«Давление на Россию»: В Крыму дали оценку учениям НАТО в Черном море

В понедельник стартуют международные учения Sea Breeze Фото: Архив "КП"

Страны НАТО проводят военные учения в Черном море, чтобы осуществлять информационное и психологическое давление на Россию. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

В понедельник, напомним, стартуют международные учения Sea Breeze, в которых примут участие 32 страны, 40 единиц авиатехники, 32 боевых корабля, а также около 5 тысяч военных. В Минобороны РФ заявили, что будут пристально следить за ходом учений.

- Перед нами часть стратегии блока НАТО, суть которой состоит в том, чтобы осуществлять постоянное психологическое и информационное давление на Россию, поддерживать ее в напряжении и тем самым, как они надеются, как это было в период «холодной войны», изматывать ее, - отмечает Владимир Джаралла.

Кроме того, блок НАТО осваивает во время учений территорию Украины, отрабатывает сугубо военные вопросы.

- Если в России начнется внутриполитический кризис, это позволит максимально эффективно осуществить интервенцию. Так что, цели проведения учений предельно понятны. И речь идет не только о Крыме, а в целом об угрозе России, - подчеркивает политолог.

По его словам, во время учений могут также случайно возникать конфликтные ситуации:

- Конечно, территориальные воды РФ могут быть затронуты: что-то не туда прилетело, кто-то не туда зашел, и последовала острая реакция другой стороны. В результате кризис возник из ничего. Правда, можно вспомнить пример Северной и Южной Кореи, где США регулярно проводят подобные учения совместно с Южной Кореей. Иногда возникают ситуации, когда северные корейцы реагируют очень жестко в этих случаях, а вторая сторона вынуждена сдерживаться. В любом случае, российской стороне стоит держать порох сухим, - заключает эксперт.

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