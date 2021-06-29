Жители Ялты просят наградить героя, который спасал людей во время потопа

Мурад Бурзиев спасал ялтинцев во время потопа 18 июня. Фото: Мурад Бурзиев/Facebook

«Героем нашего времени» назвали ялтинцы Мурада Бурзиева, который спасал людей во время потопа. Видео о том, как мужчина помогает женщине справиться с мощным потоком воды по улице Киевской, за одни сутки набрало более тысячи лайков и сотни комментариев.

- Этот человек спас многих людей 18 июня, вытаскивал их из сильного потока воды на Киевской,88, сам долго пробыл в воде. Если бы не он, то жертв могло быть больше, - написала автор видео Тамара Нестерова.

Ялтинцы просят наградить Бурзиева за самоотверженность и дать ему звание Героя.

- Я была свидетелем его помощи! Много бабулек и не только спас этот мужчина. Лично вручила ему одну из них, потому что понимала, что можем с ней вместе утонуть когда за 15 минут вода размыла наш спасительный бугорок, - рассказала Валерия Лукашик.

По информации на странице в социальной сети Мурада, сам он из Алушты, живет в Ялте, в феврале прошлого года женился. По мнению ялтинцев, поступок мужчины должен быть по достоинству оценен властями города и правительством Крыма.

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