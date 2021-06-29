На набережных Крыма открываются пункты вакцинации от COVID-19

Привиться смогут все желающие. Фото: Архив "КП"

На набережных Крыма будут открыты прививочные пункты, где все желающие смогут сделать прививку от коронавируса. Ранее министр здравоохранения республики Александр Остапенко также анонсировал проведение вакцинации на территории отелей и гостиниц полуострова.

Как сообщили в правительстве РК, пункты начнут работу 1 июля. Где именно появятся точки вакцинации, пока не уточняется, однако их откроют во многих прибрежных городах региона.

Напомним, что ранее в Минздраве Крыма отмечали: если отдыхающие сделали первый компонент прививки до того, как поехали на отдых в республику, то завершить вакцинацию они смогут уже на полуострове. В курортных медучреждениях туристов смогут провакцинировать как обоими компонентами, так и любым по отдельности в зависимости от необходимости.

Сейчас в Крыму находится около 50 тысяч доз. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакциной всех приезжих туристов.

Напомним, из-за повторного роста заболеваемости в Крыму местные власти вновь ввели запреты и ограничения. С 22 июня на полуострове до 1 сентября рестораны, кафе и бары работают в режиме до 23.00. После и до 8 утра их деятельность возможна только на вынос. Запрет на работу хостелов, развлекательных центров в выходные и праздничные дни продлен до начала осени.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тысяч человек, умерли около 1,5 тысячи.

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