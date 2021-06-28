Приезжающих в Крым туристов будут вакцинировать в отелях и гостиницах

В курортных медучреждениях туристов смогут провакцинировать двумя компонентами вакцины Фото: Архив "КП"

В скором времени в Крыму планируют открыть отдельные пункты вакцинации для туристов. Как сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко, центры будут находится на территории отелей и гостиниц.

- Я уже дал поручение руководителям медицинских организаций - при появлении соответствующего обращения от той или иной организации, которая занимается туристическими услугами, тут же будет организован в удобное время выездной пункт и проведена вакцинация как сотрудников, так и отдыхающих, - отметил Остапенко.

По словам министра, если отдыхающие сделали первый компонент прививки до того, как поехали на отдых, завершить вакцинацию они смогут уже на полуострове. В курортных медучреждениях туристов смогут провакцинировать как обоими компонентами, так и любым по отдельности в зависимости от необходимости.

Сейчас в Крыму находится около 50 тысяч доз. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакциной всех приезжих туристов.

Отдельно отметим, что по данным источника в правительстве республики, власти Крыма планируют внедрить систему скидок и бонусов в гостиницах и пансионатах полуострова для курортников, если они сделают прививку от коронавируса на территории РК. Речь якобы идет о бонусах и скидках в объектах размещения. Система может начать действовать уже в этом сезоне.

Напомним, из-за повторного роста заболеваемости в Крыму местные власти вновь ввели запреты и ограничения. С 22 июня на полуострове до 1 сентября рестораны, кафе и бары работают в режиме до 23.00. После и до 8 утра их деятельность возможна только на вынос. Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте ограничена 50% от вместимости, в других регионах — 75%. Запрет на работу хостелов, развлекательных центров в выходные и праздничные дни продлен до начала осени.

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