Все на концерт: Филармония, концертные залы и цирк получили «добро» на работу при COVID-19 в Крыму

Заполняемость залов ограничена 50% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымская государственная филармония, Крымское концертное объединение и государственный цирк им. Тезикова получили «добро» на работу при коронавирусных ограничениях. Такие изменения внес в свой указ по готовности к ЧС глава РК Сергей Аксенов.

Из перечня попавших под запрет до 1 сентября в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов исключены объекты госфилармонии и концертного объединения, в том числе две главные площадки Южного берега Крыма - «Юбилейный» в Ялте и «Черноморец» в Симеизе. Снят мораторий на работу симферопольского цирка. Основным условием деятельности является 50-процентное заполнение зрительных залов.

Кроме того, указом разрешается проведение Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч - 2021» в спортивном комплексе ООО «Арена-Крым» в Евпатории и полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» в Гурзуфе.

Напомним, с 22 июня в Крыму введены дополнительные ограничения в работе объектов общепита и досуга. До 1 сентября рестораны, кафе и бары работают в режиме до 23.00. После и до 8 утра их деятельность возможна только на вынос. Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте ограничена 50% от вместимости, в других регионах — 75%.

Запрет на работу хостелов, развлекательных центров в выходные и праздничные дни продлен до 1 сентября.

Руководителям объектов размещения, в том числе для отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги рекомендовано иммунизировать 100% сотрудников, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Эта же норма распространяется на индивидуальных предпринимателей индустрии гостеприимства.

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