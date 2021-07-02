Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района Крыма

Действия чиновника нанесли ущерб в 10 млн рублей. Фото: ГСУ СК по РК и Севастополю

Глава Молочненского сельского поселения Сакского района Денис Плохих задержан сотрудниками Прокуратуры и Следкома. Чиновника подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию.

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, вчера чиновнику было предъявлено обвинение, следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В декабре прошлого года между администрацией поселения и предпринимателем был заключен договор о благоустройстве муниципального пляжа в селе Витино. Глава поселения во время одной из встреч узнал от частника о намерении провести на участке земляные работы, которые в итоге были выполнены без получения письменного разрешения администрации. Глава сельского поселения об этом не сообщил. В итоге почвам был нанесен ущерб на 10 миллионов рублей.

Сегодня расследуется уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды, повлекшего тяжкие последствия, отмечают в прокуратуре. Глава сельского поселения задержан, сотрудники следственного отдела по городу Саки проводят с ним оперативно-следственные мероприятия.

Вчера глава администрации Сакского района Крыма Михаил Слободяник написал заявление об увольнении. Как сообщил Аксенов, причина отставки - слабое административное воздействие и невыполнение ряда поставленных перед Слободяником задач.

По поручению главы РК была создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета, которая проведет полную ревизию Сакского района. Все решения, связанные с изменением генплана района, будут перепроверены, а результаты проверки будут опубликованы.

В апреле сообщалось о незаконной стройке на территории пляжа близ села Витино. После публикаций в СМИ было возбуждено уголовное дело. Также ведется следствие по факту незаконного размещения 150 нестационарных торговых точек в Новофедоровке. Следователи считают, что должностные лица администрации заключили контракт на размещение объектов, но не предусмотрели обязательство для коммерсанта платить за это.

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