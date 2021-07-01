Глава Сакского района Крыма уволился по собственному желанию

Результаты проверки рабочей группы будут опубликованы. Фото: Михаил Слободяник / Вконтакте.

Сегодня, 1 июля, глава администрации Сакского района Михаил Слободяник написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, скоро организуют конкурс на замещение освободившейся должности.

Причиной отставки стало слабое административное воздействие и невыполнение поставленных задач. Есть претензии к генеральным планам прибрежных территорий в населенных пунктах. Есть и вопросы, качающиеся хаотичной продажи прибрежных территорий при молчаливом согласии сотрудников администрации.

- По моему поручению создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, Прокуратуры, Следственного комитета, которая будет проверять Сакский район. Все решения, связанные с изменением генплана района, будут перепроверены. Результаты проверки будут опубликованы, – заявил Аксенов.

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