Путин разрешил росгвардейцам блокировать Керченский пролив

Внесены изменения в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». Фото: Владимир Путин / Вконтакте.

Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новой редакции, российские военные будут блокировать охраняемые территории и акватории для пресечения попыток незаконного проникновения. В пояснительной записке сказано, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, мост через него и акваторию российского энергомоста с Крымом.

С момента подписания указа военные могут проводить оцепление охраняемых территорий при попытке незаконно пересечь и проникнуть в акваторию и при попытке покинуть ее.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США опять заметили у берегов Крыма. Он начал курсировать вдоль Черноморского побережья в 09.15 утра.

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