Самолет-разведчик США опять заметили у берегов Крыма

Самолет «Challenger 650» в полете. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Рядом с крымскими берегами вновь замечен экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки армии США. Об этом говорят данные сервиса для отслеживания самолетов «PlaneRadar».

Отмечается, что воздушное судно США «Challenger 650» вылетело из аэропорта имени Михаила Когэлничану в 08.20 по московскому времени. Практически через час (в 09.15) он уже совершал разведывательный полет вдоль черноморского побережья РФ.

Ранее сообщалось, что США пустили свой эсминец в сторону Черного моря. USS Laboon (DDG58) будет проводить операции по морской безопасности в этом регионе.

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