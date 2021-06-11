США пустили свой эсминец в сторону Черного моря

Недавно стартовали учения Sea Breeze – 2021, которые ежегодно проводятся в Черном море рядом с Крымом. Фото: Шестой флот США / Twitter.

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием USS Laboon Военно-морских сил США направляется в Черное море. Об этом говорится в сообщении шестого флота США.

USS Laboon (DDG58) будет проводить операций по морской безопасности в этом регионе. - ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами на Черном море, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил соревноваться сборной Украины в футболках с изображением Крыма. Однако фразу «Героям слава» нужно убрать.

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