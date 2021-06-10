УЕФА разрешил соревноваться сборной Украины в футболках с изображением Крыма

Новую форму сборная Украины по футболу представила 6 июня. Фото: Архив "КП"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение, согласно которому силуэт Крыма на форме сборной Украины можно оставить, однако националистические лозунги вроде «Героям слава» придется убрать.

Напомним, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины убрать со спортивной формы очертания Крыма. На одежду также нанесены националистические лозунги, в частности «Героям слава». Такое сочетание является политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Однако теперь в спортивной организации изменили свое решение и позволили выходить игрокам на поле в футболках с изображением Крыма, но лозунг «Героям слава» все же придется убрать.

Ранее сообщалось, что УЕФА оставил на форме сборной Украины по футболу очертания Крыма и Донбасса. Футболки с лозунгами «Слава Украине! Героям слава!» шокировали общественность.

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