УЕФА оставил на форме сборной Украины по футболу очертания Крыма и Донбасса

Форма сборной Украины вызвала ряд громких скандалов. Фото: Андрей Павелко/Facebook

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины убрать со спортивной формы надпись «Героям слава». Спортсмены, напомним, хотели выступать на чемпионате Европы по футболу-2020 в футболках, на которых нанесена карта Украины с Крымом и Донбассом. Кроме того, на одежду были нанесены националистические лозунги.

- После дальнейшего анализа - конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования на матчах соревнований УЕФА, - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Новую форму сборная Украины по футболу представила 6 июня, а сам чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал форму спортсменов «умеющей шокировать». В Крыму же вовсе предложили снять украинскую команду с чемпионата.

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