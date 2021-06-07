В Крыму предлагают снять с «Евро-2020» команду Украины по футболу за националистические лозунги

Союз европейских футбольных ассоциаций уже одобрил форму сборной Украины. Фото: Андрей Павелко/Facebook

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс предложил снять сборную Украины по футболу с участия на чемпионате Европы за лозунг «Слава Украине! Героям слава!» и карту страны с Крымом на спортивной форме игроков. По мнению политика, это не что иное, как провокация.

Карта Украины прорисована с территориями Донбасса и Крыма. Фото: Андрей Павелко/Facebook

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал на своей странице в Facebook снимки новой формы, в которой спортсмены будут выступать на «Евро-2020». На майках игроков вышиты националистические лозунги, а также изображена карта Украины с Донбассом и Крымом. Конечно, это вызвало общественный резонанс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все аспекты чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) регулируются УЕФА, и Кремль будет ориентироваться на их решение. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций уже одобрил форму сборной Украины.

Эти надписи в Крыму назвали «бандеровскими». Фото: Андрей Павелко/Facebook

- Однозначно, это бандеровский лозунг. Спорт всегда объединял страны. Неслучайно прекращали стрелять пушки, когда начинались Олимпийские игры. А эти негодяи создают проблему там, где ее не существует. Ведь вопрос Крыма давно закрыт, - заявил в комментарии КП-Крым Фикс.

По его мнению, организаторы чемпионата Европы должны дать оценку «провокации, которая исходит от Украины».

- Я бы предложил вообще снять команду Украины с соревнований за провокационные действия в отношении государств-участников чемпионата, - заключил первый вице-спикер Госсовета РК.

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