В Крыму вооруженный мужчина ограбил отделение банка

Мужчина держал в руках предмет, похожий на пистолет. Фото предоставлено читателями КП-Крым.

В курортном поселке городского типа Орджоникидзе, что на востоке полуострова, неизвестный мужчина с оружием в руках ограбил одно из отделений банка. По данным источников КП-Крым, преступник вынес больше полумиллиона рублей.

Лицо преступника было не разглядеть. Фото предоставлено читателями КП-Крым.

Как стало известно «Комсомолке», днем 6 июля в отделение одного из крупнейших на полуострове банков зашел инкассатор. Сотрудник финучреждения забирал у кассиров сумку с деньгами, в которой было около полумиллиона рублей. В этот момент в офис забежал мужчина с пистолетом в руках. Лица его было не разглядеть из-за капюшона и маски. Преступник стал угрожать сотрудникам банка и потребовал у инкассатора отдать ему сумку с деньгами.

- Инкассатор не захотел давать отпор человеку, у которого в руках могло находиться боевое оружие. Он принял решение отдать деньги, - сообщил КП-Крым источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина угрожал сотрудникам банка. Фото предоставлено читателями КП-Крым.

Судя по фото, которые в нашу редакцию прислали читатели, злоумышленник скрылся с места преступления на мопеде. Сегодня его поиски ведет полиция.

Как отмечают местные жители, в Орджоникидзе полно правоохранителей, сотрудники ГИБДД останавливают машины на выезде из населенного пункта. Объявлен план-перехват.

Злоумышленник скрылся на мопеде. Фото предоставлено читателями КП-Крым.

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