2019-12-02T12:19:11+03:00
Происшествия

Особняк крымского перевозчика ограбили на 27 миллионов рублей

Воры спилил решетку на окне, чтобы попасть в дом [Эксклюзив КП]
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция ищет преступников.Полиция ищет преступников.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Перед выходными был ограблен трехэтажный особняк в Симферополе, хозяин которого занимается грузовыми перевозками по Крыму.

Неизвестные среди белого дня пробрались во двор, перемахнув через забор из ракушечника, спилили решетку на окне первого этажа и залезли в дом.

После визита непрошенных гостей из дома пропали около 15 миллионов рублей, 113 тысяч долларов (примерно 7 232 000 рублей) и 40 000 евро (2 820 800 рублей).

Также исчез сейф с золотыми и ювелирными украшениями, военными медалями и фамильными драгоценностями. Всего добра пропало примерно на 27 миллионов рублей.

Воров не удалось поймать по горячим следам, поскольку в доме нет ни сигнализации, ни камер видеонаблюдения. Да и видеокамеры, расположенные вблизи трехэтажного особняка не зафиксировали ничего подозрительного.

Не смогла найти воров и служебная собака, которая потеряла след через 350 метров.

Возбуждено уголовное дело, преступников разыскивает полиция.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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