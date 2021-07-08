Ущемление прав русских: в Крыму дали оценку приятию закона о коренных народах Украины

Крымских татар признали коренным народом Украины Фото: Архив "КП"

Принятие Верховной Радой Украины закона о коренных народах - это ущемление прав русских. Такое мнение КП-Крым выразил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах, который гарантирует культурные, образовательные и языковые права крымским татарам, караимам и крымчакам. При этом в документе не указаны русские, поляки, евреи и другие нацменьшинства.

- Во-первых, это политиканство. Это ущемление прав русских. Русскоязычное население составляет более половины жителей нынешней Украины. И говорить, что они не являются коренными народами, это просто глупость чистейшей воды, - отмечает Фикс.

По мнению вице-спикера крымского парламента, понятие «коренные народы Украины» изначально некорректное.

- Коренного народа Украины вообще как такового не было, потому что часть этой территории всегда была в составе Российской империи, а другая часть - в составе Австро-Венгрии, часть в Польше. Только в 1920-х годах Украина появилась как часть Советского Союза, а Крым вошел в ее состав только в 1954 году, - напомнил Ефим Фикс.

Глава РК Сергей Аксенов также резко выразился об украинском законопроекте. По его словам, у нацменьшинств на Украине отобрали «самые элементарные права, включая право обучения на родном языке». Аксенов предположил, что официальный Киев уже не верит в возможность возвращения полуострова, а факт приятия закона можно использовать в «пропагандистских целях».

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