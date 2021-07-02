На Украине миллионы представителей нацменьшинств не имеют базовых прав – Аксенов

Некоторые нацменьшинства на территории Украины не имеют базовых прав. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине миллионы представителей национальных меньшинств не имеют базовых прав, включая возможности обучения на родном языке.

Такое мнение он высказал относительно принятого Верховной радой закона о коренных народах Украины, согласно которому коренными народами Украины признаются крымские татары, караимы и крымчаки, которые проживают в российском Крыму и являются гражданами России, пишет Крымская газета.

- Зато миллионы представителей народов, исторически проживающих на тех территориях, которые пока еще принадлежат Украине, – русских, русинов, венгров, – официальный Киев коренными не считает, – цитирует СМИ Аксенова.

По его словам, все это демонстрирует, что власти Киева не верят в возможное возвращение Крыма в состав Украины, поэтому обещают крымским татарам, караимам и крымчакам все, что угодно.

Одним из первых нормативно-правовых документов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ Президента от 21 апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». А в Конституции Республики Крым закреплен государственный статус русского, украинского и крымско-татарского языков.

Он также добавил, что за последние 7 лет обустройства реабилитированных народов Крыма сделано больше, чем за все то время, пока регион находился под контролем властей Киева.

Ранее сообщалось, что за июнь поток въезжающих в Крым из Украины вырос в 1,5 раза. У 0,6% прибывших при выборочном тестировании подтверждается коронавирус.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50