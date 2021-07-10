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Политика10 июля 2021 14:44

В Крыму призвали ООН отреагировать на преследование властями Украины жителей полуострова

Десятки крымчан арестованы за сепаратизм
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Иван Абажер сделал выступил на сессии ООН по правам человека

Иван Абажер сделал выступил на сессии ООН по правам человека

Фото: Архив "КП"

Член Общественной палаты РФ, председатель болгарской национально-культурной автономии в Крыму Иван Абажер призвал ООН отреагировать на преследование властями Украины жителей полуострова. Об этом он заявил в своем видеовыступлении на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.

- На сегодняшний день продолжаются противоправные действия со стороны руководства Украины по отношению к жителям Крыма, а также уголовное преследование крымчан, - подчеркнул Абажер. - Так, были осуждены десятки жителей Крыма, получили большие тюремные сроки Василий Ганаш, Петр Михайлевский, недавно был арестован мой коллега Николай Федорян. По полученной нами информации, украинские власти в последнее время возбуждают уголовные дела против моих сонародников - болгар - за сепаратизм.

Тем не менее, никакой реакции на эти действия официального Киева со стороны ООН нет. Игнорируются факты грубого нарушения Украиной прав крымчан, в том числе на свободу передвижения. Имена крымских общественников и активистов с личными данными заносятся на так называемый сайт «Миротворец», в их адрес звучат угрозы, ложь и клевета.

Абажер напомнил, что именно в Крыму на Ялтинской конференции 1945 года было принято решение о создании ООН, как организации для поддержания мира, безопасности, развития дружественных отношений между нациями, согласования действий наций при разрешении международных проблем - экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, в поощрении уважения к правам человека и основам свобод.

Сессия Совета ООН по правам человека проходит в онлайн режиме. Доклады о нарушении прав человека в Крыму помимо Абажера представили еще восемь спикеров, в том числе из Украины.

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Член ОП РФ Иван Абажер выступил на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.
Абажер потребовал от ООН прекращения произвола Украины в отношении Крыма

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