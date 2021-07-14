Типография «Эверест-Принт» представила цены на свои услуги для печати агитационых материалов

ИП Главатских Н.Л.
Сведения о ценах и другие условия оплаты услуг по печати предвыборных агитационных материалов по выборам 19 сентября 2021 года ИП Главатских Н.Л. (типографии оперативной полиграфии «Эверест-Принт»), г. Симферополь, ул. Володарского, 6.
ИП Главатских Н.Л. сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по печати агитационных материалов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г. и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым
Сайт: www.everest-print.ru
Исполнитель: ИП Главатских Нелли Леонидовна
Юр. адрес: 295026, РФ, РК, г. Симферополь, ул. Семашко д. 5, кв. 37
Факт. адрес: 295001, РФ, РК, г. Симферополь, ул. Володарского, д. 6/11, стр. 2, 3
Почтовый адрес: 295001, РФ, РК, г. Симферополь, ул. Коммунальная, 39
ИНН 910200344232
р/с 408028109051300001662 в АО «Генбанк»
БИК 043510123
КОРС 30101810835100000123
ОГРНИП 316910200165716
По вопросам заказа агитационных материалов обращаться:
295001, г. Симферополь, ул. Володарского, 6. Тел. +7 (978) 013-31-74
Электронный адрес: laser-berg@everest-print.ru
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс