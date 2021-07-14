Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 июля 2021 19:00

Типография «Эверест-Принт» представила цены на свои услуги для печати агитационых материалов

Типография готова работать с партиями и кандидатами, которые участвуют в выборах осенью 2021 года
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
ИП Главатских Н.Л.

ИП Главатских Н.Л.

Сведения о ценах и другие условия оплаты услуг по печати предвыборных агитационных материалов по выборам 19 сентября 2021 года ИП Главатских Н.Л. (типографии оперативной полиграфии «Эверест-Принт»), г. Симферополь, ул. Володарского, 6.

ИП Главатских Н.Л. сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по печати агитационных материалов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г. и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым

Сайт: www.everest-print.ru

Исполнитель: ИП Главатских Нелли Леонидовна

Юр. адрес: 295026, РФ, РК, г. Симферополь, ул. Семашко д. 5, кв. 37

Факт. адрес: 295001, РФ, РК, г. Симферополь, ул. Володарского, д. 6/11, стр. 2, 3

Почтовый адрес: 295001, РФ, РК, г. Симферополь, ул. Коммунальная, 39

ИНН 910200344232

р/с 408028109051300001662 в АО «Генбанк»

БИК 043510123

КОРС 30101810835100000123

ОГРНИП 316910200165716

По вопросам заказа агитационных материалов обращаться:

295001, г. Симферополь, ул. Володарского, 6. Тел. +7 (978) 013-31-74

Электронный адрес: laser-berg@everest-print.ru

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

Выборы 2021Политика: ВЫБОРЫ