Типография «Эверест-Принт» представила цены на свои услуги для печати агитационых материалов

ИП Главатских Н.Л.

Сведения о ценах и другие условия оплаты услуг по печати предвыборных агитационных материалов по выборам 19 сентября 2021 года ИП Главатских Н.Л. (типографии оперативной полиграфии «Эверест-Принт»), г. Симферополь, ул. Володарского, 6.

ИП Главатских Н.Л. сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по печати агитационных материалов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г. и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым

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Исполнитель: ИП Главатских Нелли Леонидовна

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